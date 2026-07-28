Fisico impressionante, aggressività elevata, alto potenziale: le caratteristiche di Diawara

vedi letture

Luca Bianchin commenta l’arrivo di Diawara al Milan.

Nel profilo Instagram della Gazzetta dello Sport, il collega Luca Bianchin ha analizzato il nuovo acquisto del Milan Sankhoun Diawara. Questo un estratto delle sue parole.

Le caratteristiche - "Intanto un fisico enorme che in alcune immagini è impressionante, è il doppio rispetto ad alcuni attaccanti che si trova a marcare. Poi il piede sinistro che non è male ed una certa capacità a portare palla, che è una capacità che ha anche Pavlović. Soprattutto si nota l'aggressività, che in alcune situazioni è utile in altre eccessiva. Diawara ha vinto il 67% dei duelli e oltre il 70% dei duelli aerei perché di testa ci sa fare. Quello su cui tutti concordano è il potenziale, alto, tanto che tutti i siti senegalesi si sono già spinti a consigliargli di abbandonare la Francia e giocare per la nazionale dei suoi genitori"