Rangnick, Jaissle e Ozek: il punto di Di Marzio sul Milan

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Il MIlan non ha ancora scelto né l'allenatore e né il direttore sportivo. Gianluca Di Marzio fa il punto in diretta su Sky Sport

Al termine di Calciomercato - L'Originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto anche sul Milan. Tanti incontri e tanti meeting, ma i rossoneri non hanno ancora preso una decisione né sull'allenatore e né sui dirigenti. Questa la ricostruzione del giornalista esperto di mercato:

"Milan, il casting prosegue. Nessuna scelta definita se non quella di Rangnick che non dovrebbe arrivare: il Milan non l'ha più sentito. Per quanto riguarda l'allenatore resiste Jaissle, giovane tecnico tedesco con cui il Milan ha avuto un incontro nelle scorse ore. Potrebbe essere un buon weekend per capire se potrà superare gli altri candidati. Resiste il nome di Devin Ozek come DS, che ha vinto una Bundesliga con Xabi Alonso e l'anno scorso era al Fenerbahce. Ozek ha tante richieste: vedremo se sarà lui a spuntarla sugli altri".