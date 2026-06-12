Gozzini: "Nuovo allenatore Milan: sondaggi per Arbeloa, contatti con Amorim e Jaissle, ma Glasner resta in cima"
Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sui sondaggi per il nuovo allenatore del Milan: "Il nuovo Milan perderà l’identità italiana che aveva ritrovato un anno fa con Max Allegri: neppure chi aveva ampia confidenza con i vertici del campionato è riuscito nell’impresa di riportare la squadra in Champions. Tanto vale riprovarci con allenatori internazionali, che tentino di restituire un gioco più europeo. Anche la costruzione stessa della nuova squadra e del futuro gruppo di lavoro avviene lontano da Milano. I candidati al ruolo di dt e allenatore sono invece sparsi per il mondo".
NUOVO ALLENATORE MILAN: SONDAGGI PER ARBELOA
"Cardinale e i suoi uomini - ha raccontato Gozzini sul nuovo allenatore del Milan - hanno sondato Alvaro Arbeloa, una prima sfortunata stagione da allenatore del Real Madrid: secondo posto e Liga sfumata proprio nel Clasico contro il Barcellona. Subentrato a gennaio scorso a Xabi Alonso, a inizio giugno l’avventura in panchina era già ufficialmente conclusa. Hanno così più credito le piste che conducono a Matthias Jaissle, tecnico dell’Al Ahli e Ruben Amorim, ex United. Il primo dovrebbe essere liberato pagando sei milioni agli arabi, Amorim dopo i successi in Portogallo con lo Sporting Lisbona è stato deludente in Premier e reduce da un esonero a inizio anno. Entrambi hanno avuto e avranno altri contatti con i vertici rossoneri. Glasner resta però in cima alla lista".
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