Bucchioni: "La Figc ha mandato una nota al Milan dicendo: 'Ma ve lo ricordate che devono arrivare entro il 16 documenti per l'iscrizione?'"

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Enzo Bucchioni, giornalista, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sulla situazione di Massimiliano Allegri, legato contrattualmente al Milan.

Enzo Bucchioni, giornalista, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sulla situazione di Massimiliano Allegri, legato contrattualmente al Milan ma in procinto di passare al Napoli: "Guarda, è una situazione assurda. Ariedo Braida, storico direttore sportivo del Milan, l'altro giorno ha detto una situazione che gli viene da piangere. Cioè il pensiero che il Milan stesse addirittura dimenticandosi del campionato. Una settimana fa la Federcalcio ha mandato una nota ai rossoneri dicendo ma ve lo ricordate che devono arrivare entro i 15 documenti per l'iscrizione? Cioè tu pensi all’assurdità di una società che Berlusconi aveva fatto diventare una società quasi perfetta. Ora siamo allo sbando più assoluto. Una società che vale 2 miliardi, perché se il Milan dovesse andare sul mercato vale quella cifra lì".

BUCCHIONI ATTACCA LA GESTIONE DEL MILAN

"È gestita - ha spiegato Bucchioni - da un fondo di investimento che non sa cos’è il calcio. Che in questi anni ha messo persone sbagliate nel posto sbagliato. A cominciare da un grande giocatore, un grande personaggio come Ibrahimovic che non sa cosa fare in quella posizione. Non è il suo mondo, non è il suo ruolo. Quello che sta facendo danni è come il suo ego smisurato gli fa fare perché non riesce a condividere nulla con nessuno. È un uomo solo al comando. Finché c’è Cardinale non si deciderà a far fuori anche Ibrahimovic ma è una cosa complicata perché è pure il socio del fondo RedBird. E il Milan è in questa situazione. Tornando alla tua domanda, evidentemente non c’è nessuno in società perché poi mi descrivono il caos più assoluto. Al di là della facciata di una società che a un mese dall’inizio del campionato non ha l’allenatore, non ha il direttore sportivo, non ha un amministratore delegato. Nulla, non ha nulla. Mi descrivono in società un caos assoluto anche a livello amministrativo, nei quadri intermedi, su tutto quello che è l’organizzazione di una grande società calcistica o meno. Nel Milan è saltato praticamente tutto e di conseguenza chi non scioglie il contratto come si fa con Allegri? Ci sarà da fare un accordo, una transazione o qualcosa di questo tipo? Non so, dinamiche di mercato, ma c’è in questo momento qualcuno che lo possa fare? Evidentemente no."