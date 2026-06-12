Trevisani: "Al Milan momento folle. La proprietà americana non capisce i tempi del calcio italiano"

vedi letture

Riccardo Trevisani, giornalista ed opinionista, si è così espresso a Mediaset sulla gestione del Milan da parte di RedBird.

Riccardo Trevisani, giornalista ed opinionista, si è così espresso a Mediaset sulla gestione del Milan da parte di RedBird: "Una parola per commentare il momento del Milan? Follia. In questo momento è tutto talmente nebuloso, poco chiaro e rallentato che possiamo definire il momento del Milan solo folle. L'allontamanento di Furlani, Moncada, Tare e Allegri è avvenuto due settimane fa e non c'è chiarezza. La proprietà americana non capisce i tempi del calcio italiano e questo è un discorso che vale anche per la Roma che non riesce a definire il direttore sportivo. Non hanno capito che il calcio non è l'NBA o NHL, ma il calcio ha delle tempistiche che vanno rispettate e questa cosa agli americani direi che non risulta chiara".

NUOVA DIRIGENZA MILAN: LA SITUAZIONE

Come scrive stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan ha dei dubbi sulle tempistiche, visto che il ct dell'Austria sarà impegnato al Mondiale nelle prossime settimane e dunque non potrebbe concentrarsi al 100% sulla ricostruzione del club di via Aldo Rossi, e sulla linea poco flessibile del “Professor”, mentre Rangnick teme ingerenze sul suo lavoro e promesse mancate. Intanto prosegue il pressing della federcalcio austriaca che vuole che il tedesco firmi presto il rinnovo di contratto fino al 2028: "Vogliamo tenerlo, lui conosce i termini. Aspettiamo la sua decisione nei prossimi giorni o settimane. Lui e io sappiamo cosa nutriamo l'uno per l'altro, perché comunichiamo in modo molto aperto. Sono molto ottimista che scelga l'Austria. È chiaro che finanziariamente non possiamo competere con un grande club internazionale. Ciononostante siamo convinti di aver costruito un pacchetto complessivo attrattivo con la Nazionale" le parole di Josef Pröll, presidente della federazione austriaca di calcio.