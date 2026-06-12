Ravezzani controcorrente: "Dire che Allegri ha fallito nel Milan, in quel Milan, con quella squadra, con un 40enne a centrocampo, è troppo"

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Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso a Radio Tutto Napoli su Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan.

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso a Radio Tutto Napoli su Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan.

Un suo parere sulla scelta di De Laurentiis di affidare questa bollente panchina post Conte del Napoli a Massimiliano Allegri?

"Beh, una scelta conservativa secondo me posso dire di buon senso, cioè io credo che Napoli sia entrato ormai nell'ottica del grande club e il grande club vuole un allenatore che sia capace di reggere certe tensioni, di badare al sodo. Chiediamoci perché il Real Madrid prende Murigno, perché il Brasile vuole Ancelotti, lo stesso Conte che quando è stato preso dal Napoli, cioè sono allenatori secondo me esperti che non cercano di fare il gioco scintillante che ha un enorme rischio, perché se voi pensate a quello che è successo alla Juventus che prese Fabregas della situazione, cioè Tiago Motta, salvo poi scoprire che in un grande club ha fallito, ecco questo vi fa capire che la scelta di De Laurentiis è la scelta che fa il proprietario, il presidente di un club ormai che è entrato in una dimensione più grande rispetto a quella di prima."

Che allenatore è oggi Allegri? Che impatto potrà avere su Napoli? Che cosa servirà a questo Napoli dopo Conte per continuare a far bene?

"Guarda, io intanto non considero del tutto fallimentare l'esperienza di Allegri nel Milan. Cioè il Milan finisce all'ottavo posto, dopo essere finito all'ottavo posto vende i due giocatori, anzi tre giocatori diciamo più appetibili che aveva in rosa e li sostituisce con dei giocatori meno importanti. Quindi tu sei arrivato ottavo, hai venduto i migliori e dici però se non arrivo tra le prime quattro anzi magari vinco lo scudetto ho fallito. Mi sembra chiedere un po' troppo, pretendere un po' troppo ecco e quindi tutto sommato dire che Allegri ha fallito nel Milan, in quel Milan, con quella squadra, con un quarantenne a centrocampo."