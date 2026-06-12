De Vecchi: "Con Liberali errore di valutazione clamoroso. Qualcuno diceva ‘Eh, è piccolo’, sì ma ha una forza importante nelle gambe"

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Walter De Vecchi, tra gli ex responsabili del settore giovanile rossonero, si è così espresso a Radio Rossonera sulla gestione di Mattia Liberali.

Walter De Vecchi, tra gli ex responsabili del settore giovanile rossonero, si è così espresso a Radio Rossonera sulla gestione di Mattia Liberali, centrocampista offensivo classe 2007 di proprietà del Catanzaro dopo tanti anni al Milan: "Perché è stato lasciato andare via così facilmente? Me lo chiedo anche io, è un errore di valutazione clamoroso. Mattia è un 2007 ed è stato un fiore all'occhiello del settore giovanile, ha percorso tutte le tappe da protagonista assoluto. Si vedeva che era un giocatore di grande fantasia, di grande tecnica, di inventiva. Qualcuno diceva ‘eh ma è piccolo’, sì ma ha una forza importante nelle gambe. Difatti, è andato al Catanzaro e i primi mesi lo hanno messo a capire il campionato, dopodiché con Aquilani è diventato un assoluto protagonista. E questo insieme ad un altro giocatore che abbiamo perso: Gabriele Alesi, che ieri sera con l'Under 21 ha fatto un assist con una giocata importante”.

LA CLAUSOLA DI LIBERALI

Su Mattia Liberali, ha raccontato Gianluca Di Marzio a Calciomercato - L'Originale, c'è l'interesse di Como, Sassuolo, Bologna e Cagliari. Il Milan tecnicamente potrebbe sfruttare la clausola per ricomprarlo a 3 milioni totali, ma difficilmente Liberali tornerà a vestire rossonero visto come si è lasciato con il Diavolo la scorsa estate.