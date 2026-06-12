Prima Glasner vicino, poi Glasner in attesa, ora nuovi colloqui con Amorim e Jaissle: Milan, il tempo passa, quando ti decidi?

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Sembrava poter essere Glasner il prossimo allenatore del Milan ma nelle ultime ore sono uscite indiscrezioni che rivelano che nei prossimi giorni ci saranno nuovi colloqui con Amorim e Jaissle.

Diario di bordo, 12 giugno 2026: Milan senza allenatore, direttore sportivo, direttore tecnico e amministratore delegato. Nulla è cambiato, mille rumors, mille indiscrezioni, diversi nomi accostati che sembrano vicini, poi diventano in attesa, poi si allontanano, poi ritornano vicini, ma la scelta sembra non arrivare mai. Una situazione che lascia titubanti i tifosi rossoneri, sempre più scettici e distaccati da questa proprietà, per quanto il distacco possa ancora ampliarsi. Buttando l'occhio in case altrui, quelle delle competitor rossonere, vediamo ad esempio l'Inter già immersa completamente nel calciomercato e la Juventus che in un giorno ha esonerato l'ex amministratore delegato Comolli e ha subito preso il sostituto, e che sostituto, Giovanni Carnevali. Uno, due ma anche tre passi avanti rispetto a quello che sta accadendo o meglio, che non sta accadendo, in Via Aldo Rossi.

GLASNER IN POLE MA SUBENTRANO AMORIM E JAISSLE

Negli ultimi giorni, i principali esperti di mercato, definivano all'unanimità la pole di Oliver Glasner che per firmare il contratto con i rossoneri ha la sola richiesta di vederci chiaro per quanto riguarda l'organigramma societario. Lecito, chiaramente, e bene che si sia finalmente scelto. Ma poi? Da qualche giorno ormai emerge la notizia riguardante nuovi colloqui che la proprietà del Milan ha organizzato con altri due profili: Jaissle e Amorim. Le domande sorgono spontanee: il 12 giugno ancora a fare colloqui? Glasner non convince appieno? Se non convince perché è stato contattato? E se invece convince, perché non si chiude e si sentono altri allenatori? Domande pertinenti, che sorgono naturalmente, alle quali però ad oggi non si hanno risposte.

ALLENATORE, DIRETTORE TECNICO, AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE SPORTIVO: QUANDO SI PENSA AI CALCIATORI?

Manca un mese esatto al raduno di Milanello per iniziare a preparare la stagione e ancora non si sa nemmeno un nome che varcherà sicuramente i cancelli del centro sportivo. E questo non è rilegato solo ad allenatore e società ma anche ai calciatori. E si perché dopo l'allenatore, dopo il direttore sportivo, il direttore tecnico e l'amministratore delegato, che si spera vengano scelti con rapidità, ci sarà da definire la squadra della prossima stagione tra prestiti che tornano, gente che chiede la cessione e acqusiti che sono da fare. Insomma, tanto, tantissimo lavoro, delicato e non facile a priori, figuriamoci con un terzo in meno del tempo a disposizione e con un grandissimo punto di domanda che sorgerà anche dopo l'elezione di tutte le nuove cariche societarie.