Calciomercato Rangnick stufo di aspettare i tempi del Milan: dice no. Si complica la ricostruzione di Cardinale

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Ralf Rangnick non sarà il nuovo direttore tecnico del Milan. Il tedesco ha preso la sua decisione,.

Una decisione è arrivata, ma non è del Milan. Stando infatti a quanto riprotato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Ralf Rangnick avrebbe deciso di interrompere la trattativa con il Milan. Il tecnico tedesco, oggi CT dell'Austria, si sarebbe stancato di aspettare una risposta definitiva dai rossoneri, che lo avevano cercato per affidargli il ruolo di capo dell'area tecnica.

Dopo i colloqui con Cardinale e Ibrahimovic, Rangnick aveva chiesto pieni poteri: autonomia sul tenico, sui collaboratori, sul mercato, sullo scouting e settore giovanile. Dal Milan non è però mai arrivato l'ok definitivo, facendo saltare così la pista tedesca. Salvo clamorosi ritorni di fiamma, dunque, Ralf Rangnick rinnoverà con l'Austria e non sarà il direttor tecnico del Milan.