Brambati svela: "Allegri mi ha detto perché non è ancora andato a Napoli"

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Sulle frequenze di TMW Radio Massimo Brambati ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, ex Milan promesso sposo al Napoli.

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Brambati ha non solo parlato di Juventus, dicendo la sua sul momento che sta attraversando la Vecchia Signora, ma ha anche svelato un dettaglio importante sul futuro di Massimiliano Allegri, esonerato dal Milan al termine del campionato e in attesa della risoluzione per legarsi al Napoli: "Ieri mi chiama Allegri, che mi chiama di solito per chiacchierare ma non di calcio. E a un certo punto mi dice di dire al proprietario della EA di fargli la divisa. E quindi gli ho detto 'Ma allora vai al Napoli?', 'Ancora no', mi ha risposto. Mi ha detto che non può fare la rescissione al Milan perché non c'è nessun dirigente. Vi rendete conto di come sta il Milan, che è una squadra top?".

Come vede al prossima Serie A?

"Io dico che tra Napoli e Roma potrebbero venir fuori delle sorprese. Nessuno dava il Napoli di Spalletti come probabile vincitore. Non mi piacciono queste cose, siamo ancora all'inizio".