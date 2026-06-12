Primo Piano MN - Panchina Milan: stallo Glasner, in risalita Amorim e Jaissle

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Nuovo ribaltone per quanto riguarda la panchina del Milan: la candidatura di Glasner è in stallo, mentre prendono quota quelle di due allenatori.

Il Milan continua a riflettere sulla scelta del nuovo allenatore, ma l'attesa rischia seriamente di trasformarsi in un problema. La proprietà rossonera non ha ancora preso una decisione definitiva in merito al futuro della panchina, e questo immobilismio starebbe iniziando ad indispettire Oliver Glasner, uno dei profili più apprezzati per la panchina. Apprende infatti la redazione di MilanNews.it che le quote del tecnico austriaco sarebbero in netto calo, come anticipato anche ieri dal collega Matteo Moretto. Nel frattempo l'ex Palace avrebbe messo in stand-by anche l'offerta del Feyenoord per capire le reali intenzioni del Milan, che a questo punto potremmo dire essere sorprendemente orientato su altri lidi.

GLASNER ASPETTA, MA NON ALL'INFINITO

Glasner rappresenta un nome forte per identità, metodo e capacità di dare struttura alle proprie squadre. Il punto, però, è che per quanto sia una soluzione super valida l'austriaco non può restare sospeso troppo a lungo. Il Feyenoord è in attesa di una sua risposta mentre lo stesso Glasner attende segnali da Milano, che potrebbero a questo punto anche non arrivare. Ripetiamo infatti che, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, le quotazioni dell'ex Palace sarebbero in netto calo, o comunque in stallo rispetto a quanto si è invece raccontato negli scorsi giorni.

AMORIM E JAISSLE RISALGONO

In questo scenario salgono invece le quotazioni di Ruben Amorim e Matthias Jaissle. Il portoghese ex Manchester United resta un profilo affascinante per idee, personalità e lavoro tattico, mentre Jaissle rappresenta una soluzione più giovane, moderna e internazionale, vicina alle idee di calcio di Ralf Rangnick. Due nomi diversi, ma entrambi coerenti con l'idea di un Milan decisamente più dinamico e verticale. Il problema, però, a 19 giorni dall'inizio della rivoluzione resta sempre lo stesso: scegliere.