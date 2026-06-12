Condò: "Champions assassina silenziosa. Se ti chiami Milan o Juve e non ci vai, tutto salta in aria"

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Paolo Condò, giornalista ed opinionista, si è così espresso a SkySport commentando la rivoluzione totale in casa Juventus.

Paolo Condò, giornalista ed opinionista, si è così espresso a SkySport commentando la rivoluzione in casa Juventus, con le dimissioni di Comolli e l'arrivo di Carnevali: “Sì, la Champions League è un’assassina silenziosa. Se non la prendi e ti chiami Milan, Juventus, ma anche Atalanta, salta tutto in aria. Sono club che non si possono permettere di fallire quel traguardo".

RIVOLUZIONE JUVENTUS: LA SITUAZIONE

Damien Comolli non è più l'amministratore delegato del club bianconero. La notizia era iniziata a circolare nelle ultime ore e ve l'abbiamo raccontata passo dopo passo, fino al termine della riunione che si è svolta poco fa alla Continassa, con la società bianconera che ha sciolto le riserve e adesso si attendono soltanto i comunicati ufficiali. Termina dunque dopo appena un anno l'avventura di Comolli alla Juve, un anno fatto più da dolori che da gioie, a cominciare dalle scelte sul mercato, tutte sbagliate, o quasi. La rivoluzione, tra l'altro, potrebbe essere totale, visto che oltre a Comolli dovrebbero saltare anche Francois Modesto e Marco Ottolini. Il primo nome in lista per la sostituzione di Comolli è quello di Giovanni Carnevali, oggi al Sassuolo. Nome non scontato come non è scontato neanche che alla fine vada in porto l'operazione per strapparlo ai neroverdi. Prima comunque servirà l'addio del dirigente francese: e manca solo il comunicato ufficiale.