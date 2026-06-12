Milan, da definire il futuro di Pulisic: intanto su di lui c'è l'interesse della Roma

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Attenzione al futuro di Pulisic: il rinnovo con i rossoneri è in standby, e come riportato da Radio Manà Manà su di lui ci sarebbe il forte interesse della Roma

Il Milan guarda con attenzione al futuro, consapevole che saranno necessari pianificazione e interventi mirati. L’ultima stagione non ha risposto alle aspettative della società e dei suoi sostenitori, rendendo indispensabile una valutazione accurata della situazione. I risultati ottenuti non hanno rispettato le ambizioni del club e hanno spinto la dirigenza a prendere in considerazione nuove soluzioni.

L’obiettivo è dare vita a un progetto chiaro che restituisca compattezza e competitività alla squadra. Programmazione ed equilibrio saranno fondamentali per consolidare il cammino. Le prossime settimane avranno un ruolo cruciale nella definizione del futuro societario. Il Milan vuole avviare un nuovo percorso basato sulla crescita costante e sull’ambizione di tornare protagonista.

Intanto attenzione al futuro di Christian Pulisic: il rinnovo con i rossoneri è in standby, e come riportato da Radio Manà Manà su di lui ci sarebbe il forte interesse della Roma.