Calciomercato Fabrizio Romano: "Oggi c'è stato un altro incontro tra Milan e Jaissle"

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Fabrizio Romano racconta le ultime sull'allenatore del Milan: oggi incontro con Matthias Jaissle. Da tenere in considerazione sempre Glasner e Amorim

A che punto siamo per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore del Milan? Evidentemente ancora ai casting e agli incontri, stando a quello che racconta Fabrizio Romano in un video nel suo canale YouTube. I candidati sono sempre Jaissle, Glasner e Amorim.

MILAN, OGGI INCONTRO CON JAISSLE

“C’è stato un altro incontro, nella giornata di oggi, tra il Milan e Matthias Jaissle. Il nome di Jaissle va tenuto in considerazione come candidato per il Milan. C’è stato un incontro in Spagna nei giorni scorsi e ce n’è stato un altro nelle ultime ore. Il Milan e Jaissle continuano a parlare. Non è l’unico candidato: Oliver Glasner resta in pista. Con Glasner, da un paio di giorni, si sta facendo una narrazione come se fosse il nuovo allenatore del Milan al 90%. A me risulta che oggi Glasner stia cercando risposte dal Milan, che non abbia alcun tipo di garanzia. Sta aspettando di capire cosa accade, quando e come: è in attesa di risposte dal Milan. E poi teniamo sempre il nome di Ruben Amorim come possibile outsider, è un altro candidato di cui stiamo parlando. Aspettiamo, vediamo che succede”.