Di Marzio a sorpresa: "Frattesi piace ad Allegri: l'estate scorsa lo avrebbe voluto al Milan"

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Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' sul calciomercato dell'Inter.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' sul calciomercato dell'Inter: "Il Nottingham Forest è tornato su Davide Frattesi. Il club inglese, già interessato al centrocampista italiano dellInter in passato, ci ripensa ma non è l'unico. Frattesi è un'idea anche del Napoli, specialmente se dovesse partire Anguissa. A Manna, direttore sportivo del Napoli, è sempre piaciuto. Così come ad Allegri, prossimo allenatore degli azzurri, che l'estate scorsa lo avrebbe voluto al Milan".

ALLEGRI AL NAPOLI: COSA MANCA

"Anche la risoluzione del contratto, per esempio, di Allegri con il Milan, perché poi possa firmare con il Napoli, da quanto so - ha spiegato Di Marzio - è bloccata perché non c'è un referente con cui andare a definire questa risoluzione. L'operatività e l'ordinaria amministrazione le sta gestendo Calvelli, che però non è un uomo di calcio. Servono quindi uomini di calcio affinché il Milan possa andare avanti in tutte quelle che sono le dinamiche indispensabili per poter iniziare una stagione sportiva, non solo a livello di mercato. Il Milan ha incontrato Glasner, che è un uomo di Rangnick, ma potrebbe arrivare anche a prescindere da Rangnick. Il Milan continua le sue consultazioni, continua i suoi casting. L'augurio, e lo diciamo davvero non solo da cronisti di mercato ma anche per i tifosi e perché il Milan possa cominciare la propria operatività, è che prima o poi, anzi più prima che poi, il Milan decida di chiudere con una struttura. Altrimenti è tutto assolutamente bloccato".