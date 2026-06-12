Pedullà: "Due settimane fa l'agente di Pulisic ha chiamato la Roma"

vedi letture

Nelle ultime ore sono usciti dei rumor su un forte interessamente della Roma per Christian Pulisic, esterno del Milan attualmente impegnato al Mondiale con gli USA. Il giornalista Alfredo Pedullà, con un video sul suo canale YouTube, fa il punto della situazione.

ROMA-PULISIC, IL PUNTO DI PEDULLÀ

“In base alle indiscrezioni che sono venute fuori su Pulisic mi permetto di aggiungere qualcosa. È vero, due settimane fa l’agente di Pulisic ha contattato la Roma. Gli ha chiesto eventuale disponibilità per il suo assistito, che ha un contratto in scadenza, c’è un’opzione, ma non hanno parlato di rinnovo e ci sono cifre importanti, è reduce da un girone di ritorno molto, molto delicato per non dire molto, molto deludente. Domani mattina sveglia molto prima delle 4: esordirà con Pochettino al comando degli Stati Uniti. È tornato al gol in una partita amichevole recente e la Roma ha memorizzato. Pulisic piace, non è stato scartato, così come piaceva Nkunku a gennaio.

A me risulta che Pulisic sia in una lista ristretta di tre nomi, al posto numero tre. Si può immaginare, senza che ci sia bisogno di una fervida immaginazione, chi sia al primo posto della lista: Greenwood. Operazione difficile, ma vediamo. E al numero 3 di questa lista c’è Pulisic. Vediamo più avanti cosa dirà lui con il Milan e cosa il Milan riuscirà a incastrare nei rapporti con Pulisic, soprattutto nella volontà del diretto interessato che ha parlato in maniera positiva. Vediamo se sono frasi di circostanza oppure c’è desiderio di cambiare aria”.