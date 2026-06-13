Avv. Raimondo: “Milan, hai visto la Juve con Carnevali? Così si fa. La prossima stagione parte già con un grande handicap”

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Raimondo afferma che il Milan doveva fare come la Juventus nella sostituzione degli organi societari per non lasciare vuoti di potere e non destabilizzare L’operatività del club.

Sul proprio profilo X, l'avvocato felice Raimondo ha commentato la notizia che riguarda Giovanni Carnevali, nuovo ad bianconero, e sottolinea che la Juventus si è mossa perfettamente per la sostituzione del predecessore, cosa che il Milan invece non ha fatto. Queste le sue parole.

"Nominare il nuovo CEO subito dopo l'uscita del suo predecessore. In questo modo si evitano vuoti di potere e l'operatività del club non viene destabilizzata. Non è complicato, basta muoversi per tempo. Cosa che non sta accadendo al Milan, ormai da quasi tre settimane privo di: CEO, DT, DS e un allenatore. Tre settimane di vuoto in un momento cruciale (maggio/giugno) dove le altre società si stanno impegnando a preparare la prossima stagione. Tutto questo non è normale e non sarebbe mai dovuto accadere. Siamo al 12 giugno e, dopo aver esautorato tutta la parte sportiva, stiamo ancora sfogliando le rose dei candidati con colloqui via zoom e di persona. La stagione 2026/27 parte già con un handicap non indifferente. Ma sembra che tutto questo interessi soltanto ai tifosi RedBird ha dato un segnale forte esautorando tutta la parte sportiva, ma doveva avere le alternative pronte perché un club di calcio vive di tempistiche ben precise: ignorarle vuol dire non avere alcuna idea di come funzionano queste realtà. Normale che il tifoso, non solo italiano ma pure straniero (negli USA non la vedono diversamente), consideri inadeguato Cardinale. Un manager che sta gestendo un club di calcio esattamente come non si dovrebbe fare. Da tifosi bisogna soltanto sperare che le prossime scelte, benché palesemente fuori timing, siano almeno azzeccate. E che successivamente si abbia la pazienza di difendere quelle scelte. Cose abbastanza normali in altri contesti. Non al Milan, purtroppo".