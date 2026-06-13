MN - Futuro Leao, Longoni: "Ha finito un ciclo al Milan, però non mi sono piaciute le recenti interviste.."

vedi letture

Un estratto delle considerazioni di Andrea Longoni in esclusiva per MilanNews.it in ottica futuro e mercato. Questo il suo pensiero sul momento del club

Nel solito caos fatto di ritardi, mancate conferme e un mercato che ancora non è decollato, il Milan si trova a fare i conti con la triste realtà. Parliamo di un club ormai ridotto all'osso. Una situazione gravissima che, ancora oggi non vede una via di fuga, una speranza, una luce. E' incredibile come questa proprietà sia riuscita, quasi a far rimpiangere coloro che sono stati cacciati quasi un mese fa, comportandosi allo stesso modo, se non peggio.

In merito a tutte queste problematiche, Andrea Longoni, storico giornalista, conduttore televisivo e tifoso milanista è stato intervistato in esclusiva ieri per la redazione di MilanNews.it sulla difficile attualità che vede il mondo Milan in subbuglio. Ritardi, un mercato che non decolla e un ambiente negativo e di poche speranze per il futuro. Questo un breve estratto delle parole di Longoni:

IL FUTURO DI RAFAEL LEAO

"Credo sia giusto così, è finito un ciclo però non mi sta piacendo la gestione. Ci sono anche altri giocatori non contenti ma non hanno mai parlato così, scappando via. La prima dichiarazione gliel'ho anche perdonata, però le ultime uscite sono eccessive e fuori luogo. Cosa ancor più grave è che nessuno del Milan gli abbia detto nulla, simbolo di un club in estrema difficoltà".