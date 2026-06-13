Ibrahimovic apprezza Yamal: “Giocatore speciale, con lui ti godi lo spettacolo”
MilanNews.it
Ibrahimovic definisce Yamal un giocatore speciale e afferma che vederlo dal vivo è ancora più impressionante che vederlo dalla televisione.
Zlatan Ibrahimovic ha iniziato la tanto discussa collaborazione per i Mondiali con Fox Sport. Lo svedese si trova negli Stati Uniti dove commenterà tutta l Coppa del Mondo. Durante uno dei suoi interventi, lo svedese ha speso parole di grande apprezzamento per la stella del Barcellona Lamine Yamal. Queste le sue parole.
"Lamine Yamal è un giocatore speciale. È un giocatore per il quale paghi quei biglietti molto costosi, per il quale vai allo stadio e grazie al quale devi soltanto goderti lo spettacolo. In televisione sembra speciale e sembra forte. Ma da vicino è ancora più speciale".
Pubblicità
News
MN - Futuro Leao, Longoni: "Ha finito un ciclo al Milan, però non mi sono piaciute le recenti interviste.."
Brambati racconta: "Allegri mi ha detto che non può fare la rescissione al Milan perché non c'è nessun dirigente"
Niente discorsi motivazionali da parte di Pochettino alla vigilia dell'esordio degli Stati Uniti ai Mondiali 2026
Le più lette
2 Avv. Raimondo: “Milan, hai visto la Juve con Carnevali? Così si fa. La prossima stagione parte già con un grande handicap”
11/06 Al via la partnership tra Radio24 e Dazn Italia tra simulcast, crossover editoriali e digitali
Primo Piano
Primo PianoMilan, niente Rangnick. Fattore Ibra e tempistiche sballate, il tedesco dice no al progetto rossonero
Primo PianoRivoluzione in mediana: Fofana in uscita, dubbi su Modric e Rabiot ma ci sarebbe una grande conferma
CalciomercatoMoretto: "Rangnick non andrà al Milan, deadline scaduta. Anche Ibra è un fattore che ha allontanato il tedesco"
Luca SerafiniCardinale da solo nel convento. RedBird, cessione un pezzo alla volta (all'ombra di Elliott...)
Franco OrdineLeao: ma chi ti scrive i testi? Rangnick: no ai pieni poteri Scaroni risponda sullo stadio
Carlo PellegattiUna sola triade: Rangnick, Glasner, Ozek. Sono convinti su Herr Ralf? Baruffe rossonere. Scelte al contrario. NORMALITÀ!
MN - Slot non chiude alla possibilità Milan, ma vuole capire cosa metterà sul tavolo Cardinale. E la pista Glasner-Rangnick...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com