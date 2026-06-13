Ibrahimovic apprezza Yamal: “Giocatore speciale, con lui ti godi lo spettacolo”

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Ibrahimovic definisce Yamal un giocatore speciale e afferma che vederlo dal vivo è ancora più impressionante che vederlo dalla televisione.

Zlatan Ibrahimovic ha iniziato la tanto discussa collaborazione per i Mondiali con Fox Sport. Lo svedese si trova negli Stati Uniti dove commenterà tutta l Coppa del Mondo. Durante uno dei suoi interventi, lo svedese ha speso parole di grande apprezzamento per la stella del Barcellona Lamine Yamal. Queste le sue parole.

"Lamine Yamal è un giocatore speciale. È un giocatore per il quale paghi quei biglietti molto costosi, per il quale vai allo stadio e grazie al quale devi soltanto goderti lo spettacolo. In televisione sembra speciale e sembra forte. Ma da vicino è ancora più speciale".