Bastianelli: "Milan ha proprietà forte. Nei prossimi anni raggiungerà traguardi importanti"

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L'agente Bastianelli, pur riconoscendo un ritardo di programmazione, ritiene che il Milan sia sostenuto da una proprietà forte e si toglierà soddisfazioni

Patrick Bastianelli, agente FIFA, in un'intervista concessa a Tuttomercatoweb.com, ha parlato di svariati temi tra cui quello legato al Milan, attualmente in piena rivoluzione e senza un'idea precisa emersa dall'infinito casting per il nuovo allenatore. Le sue parole: "Il Milan ha fatto una scelta molto forte ed è in un momento delicato e molto importante perché quando una proprietà cambia contemporaneamente figure centrali come amministratore delegato, direttore sportivo e allenatore, non sta facendo un semplice aggiustamento ma deve costruire un nuovo progetto sportivo. Mi aspetto novità la prossima settimana anche perché poi avranno bisogno di tempo per programmare la nuova stagione sportiva".

Poi Patrick Bastianelli continua parlando di come, secondo lui, il Milan si muoverà per ingaggiare le nuove figure apicali del club: "Credo che andranno su profili internazionali sia per quello che riguarda il direttore sportivo che l'allenatore. Il Milan comunque resta il Milan. Ha una proprietà forte, una storia enorme, un brand mondiale, un fascino che per un calciatore conta ancora tantissimo e sono convinto che nei prossimi anni raggiungerà traguardi importanti".