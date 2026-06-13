Brambati racconta: "Allegri mi ha detto che non può fare la rescissione al Milan perché non c'è nessun dirigente"

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Le parole di Massimo Brambati in merito al futuro di Massimiliano Allegri. Il retroscena svelato dal noto opinionista televisivo

L'attuale momento del Milan sembra quasi un disco rotto. Giugno sta scorrendo velocemente, ed incredibilmente i rossoneri si trovano non indietro sulla tabella di marcia, di più. Il club non ha ancora annunciato un direttore sporivo e un allenatore. Un fatto gravissimo visto e considerato che gli addii di Allegri, Moncada, Furlani e Tare sono stati annunciati il 25 maggio. Il tempo quindi passa, ma il Milan non sembra avere così fretta. E' surreale pensare come questa squadra potrà presentarsi nel prossimo ritiro estivo a Milanello, in programma il 12 luglio. In quali condizioni il Milan si allenerà e preparerà il pre campionato? Ma soprattutto con quale allenatore? Tutte domande che ad oggi non sembrano, purtroppo avere risposta.

Così, in merito al futuro di Massimiliano Allegri è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Brambati. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

"Ieri mi chiama Allegri, che mi chiama di solito per chiacchierare ma non di calcio. E a un certo punto mi dice di dire al proprietario della EA di fargli la divisa. E quindi gli ho detto 'Ma allora vai al Napoli?', 'Ancora no', mi ha risposto. Mi ha detto che non può fare la rescissione al Milan perché non c'è nessun dirigente. Vi rendete conto di come sta il Milan, che è una squadra top?".