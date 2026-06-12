Calciomercato
Milan, il nome nuovo per il management è quello di Markus Krosche, DS dell'Eintracht Francoforte
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Secondo Matteo Moretto c'è un nuovo nome per il management del Milan: si tratta di Markus Krösche, DS dell'Eintracht Francoforte
Giorgni di incontri, meeting, valutazioni e - si spera - scelte. Il Milan di Cardinale deve rinascere dopo l'azzeramento arrivato al termine della stagione 25/26: mancano AD, DS/DT e allenatore e per nessuno di questi tre ruoli si è ancora arrivati al dunque.
MILAN, KROSCHE NOME NUOVO PER LA DIRIGENZA
Riporta Matteo Moretto su X che uno dei principali candidati per un ruolo all’interno del management del nuovo Milan è Markus Krösche. Il dirigente tedesco è attualmente il DS dell’Eintracht Francoforte.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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