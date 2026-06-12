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Milan, il nome nuovo per il management è quello di Markus Krosche, DS dell'Eintracht Francoforte

Milan, il nome nuovo per il management è quello di Markus Krosche, DS dell'Eintracht FrancoforteMilanNews.it
Oggi alle 23:38Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
Secondo Matteo Moretto c'è un nuovo nome per il management del Milan: si tratta di Markus Krösche, DS dell'Eintracht Francoforte

Giorgni di incontri, meeting, valutazioni e - si spera - scelte. Il Milan di Cardinale deve rinascere dopo l'azzeramento arrivato al termine della stagione 25/26: mancano AD, DS/DT e allenatore e per nessuno di questi tre ruoli si è ancora arrivati al dunque.

MILAN, KROSCHE NOME NUOVO PER LA DIRIGENZA

Riporta Matteo Moretto su X che uno dei principali candidati per un ruolo all’interno del management del nuovo Milan è Markus Krösche. Il dirigente tedesco è attualmente il DS dell’Eintracht Francoforte.