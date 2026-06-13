USA, Pochettino sulle condizioni di Pulisic: "Speriamo che non sia nulla di grave e che possa essere pronto per la prossima partita

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Il ct degli Stati Uniti ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Pulisic che ha lasciato il campo all'intervallo durante il match contro il Paraguay

Mauricio Pochettino, ct degli Stati Uniti, non può che essere contento e soddisfatto della vittoria della sua squadra alll'esordio nel Mondiale contro il Paraguay. Nel post-partita, il tecnico argentino, oltre a complimentarsi con i suoi ragazzi, ha dato un aggiornamento anche sulle condizioni di Christian Pulisic, sostituito precauzionalmente all'intervallo per un problema al polpaccio.

Ecco le sue parole riportate da ESPN sulle condizioni dell'attaccante del Milan: "Ha ricevuto un calcio al polpaccio e alla fine del primo tempo ha iniziato ad avvertire un fastidio, quindi non volevamo correre rischi. Faceva fatica a camminare. Ma speriamo che non sia nulla di grave e che possa essere pronto per la prossima partita".