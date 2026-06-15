Futuro area tecnica Milan, Gazzetta: "C’è l’opzione Krosche dt con Hardung ds"

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Per i ruoli di direttore tecnico e di direttore sportivo del Milan, prende sempre più forza l'idea di affidarsi a Markus Krösche e a Timmo Hardung

In merito al futuro dell'area tecnica del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "C’è l’opzione Krosche dt con Hardung ds". Il casting per il nuovo allenatore rossonero è vicino alla conclusione con la scelta che è ricaduta su Ruben Amorim, mentre si lavora ancora per trovare i nuovi dirigenti da inserire nell'organigramma del Diavolo che è al momento ha ancora parecchie caselle libere.

Per quanto riguarda i ruoli di direttore tecnico e di direttore sportivo, scrive la Rosea che "sta prendendo sempre più forza l'idea di affidarsi al duo proveniente dall’Eintracht Francoforte e composto da Markus Krösche nel ruolo di head of football e Timmo Hardung in quello di diesse. I due tedeschi hanno lavorato insieme al Lipsia, migrando poi in coppia a Francoforte nel 2021".