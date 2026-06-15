Ursino: "Mi aspetto molto dal Milan ma è strano vederlo ancora senza guida"

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Giuseppe Ursino, direttore sportivo, si è detto sorpreso di vedere il Milan senza allenatore ma confida che il club rossonero possa essere molto attivo

Con 48 squadre che si stanno giocando il Mondiale più grande di sempre in una cornice, per fortuna, di colore e festa, fa ancora più male che l'Italia sia rimasta a casa per la terza volta consecutiva. Il calcio italiano ha bisogno di un cambiamento radicale e se non è stato capito nelle prime due occasioni, ci si augura che questa possa essere quella buona. A esprimere il suo parere su cosa servirebbe il direttore sportivo, ex Crotone, Giuseppe Ursino che è stato intervistato a Tuttomercatoweb.com.

URSINO, MI ASPETTO MOLTO DAL MILAN

Le parole di Giuseppe Ursino sul calcio italiano: "Servono le riforme. E poi bisogna puntare sui giovani. Imporrei l'utilizzo di almeno cinque-sei calciatori italiani. Come sta facendo la Spagna per valorizzare gli spagnoli. Non si possono vedere squadre composte solo da calciatori stranieri. Diciamo di puntare sui giovani, ma bisogna farli giocare. Calciomercato? Sembra un mercato vivace. Le big iniziano già a muoversi. Sarà un bel mercato. Mi aspetto molto dal Milan che è strano vedere ancora senza una guida tecnica"