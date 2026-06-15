Condò su Pulisic: "È ancora un bel giocatore, al Milan converrà tenerselo stretto"

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Dopo una stagione complicata al Milan, Christian Pulisic ha iniziato alla grande il Mondiale con la sua nazionale. Per Condò il Diavolo dovrebbe tenerselo stretto

Paolo Condò, intervenuto su Corriere TV, ha commentato così il caos societario al Milan: "Sono passati 22 giorni da lunedì 25 maggio, l’ora zero del Milan di Gerry Cardinale, e la voragine aperta dai licenziamenti di Furlani, Tare e Allegri non è stata in alcun modo riempita. Ventidue giorni sono un tempo lunghissimo in una situazione come quella rossonera, ovvero dopo il fallimento dell’obiettivo stagionale di tornare in Champions e la reazione, brutale ma comprensibile, di cacciare tutti per ricostruire dalle fondamenta.

È vero che il Mondiale un po’ aiuta, perché il mercato dei club medio-grandi aspetta di verificare molte situazioni nelle partite americane. Vi faccio un esempio: a Cristian Pulisic è bastato un tempo con la sua nazionale per cancellare le tracce di una stagione mediocrissima. È ancora un bel giocatore, converrà tenerselo stretto. Detto questo, però, nel corso dei 22 giorni la Juventus ha fatto in tempo a dare un’ultima chance a Comolli (o a fingere di darla) per poi giubilarlo a favore di Carnevali, un profilo dirigenziale che sembrava fatto apposta anche per il Milan. Negli stessi 22 giorni il traffico di direttori sportivi e allenatori che caratterizza questo periodo dell’anno è ormai compiuto. Pensiamo ai tecnici della prossima serie A: ufficialmente o meno, li conosciamo tutti tranne quello del Monza neo promosso, e quello del Milan. Arrivati al 15 giugno, questo è un ritardo che peserà sul mercato e, quindi, sulla prossima stagione".