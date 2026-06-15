Amorim, il Milan è un sogno che si avvera. Le sue parole nel 2017: "Guardavo le cassette di Maldini, Gullit, Baresi e Rijkaard e..."

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Dopo tre settimane dall'esonero di Max Allegri, il Milan sembra aver finalmente scelto il suo successore in panchina. Non è ancora tutto fatto al 100%, ma Ruben Amorim è il grande favorito per diventare il nuovo allenatore milanista. Per il portoghese, che è attualmente senza squadra dopo essere stato esonerato lo scorso gennaio dal Manchester United, si tratta non solo di una grande chance di riscatto, ma anche di un sogno che si avvera.

AMORIM E IL SOGNO DI ALLENARE IL MILAN: LE SUE PAROLE DEL 2017

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che riporta alcune sue dichiarazioni rilasciate nel 2017 quando aveva appena smesso la carriera di calciatore, in cui ha ammesso che uno dei suoi sogni era quello di diventare un giorno l'allenatore del Milan: "Da bambino mi piaceva guardare il Benfica e il Milan. Ricordo di guardare le cassette del Milan con Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic.... I miei sogni da bambino erano giocare nel Benfica e nel Milan. Uno l'ho realizzato. Ora devo diventare allenatore nell'altro". Parole che rilette adesso fanno un certo effetto visto che, salvo clamorosi colpi di scena, il sogno di Amorim è ad un passo dal realizzarsi.

MILAN-AMORIM, CI SIAMO QUASI: MANCA L'ULTIMO OK DI CARDINALE

L'ex Sporting Lisbona, che ha confessato a chi gli sta vicino di non vedere l'ora di iniziare questa nuova avventura, ha battuto la concorrenza di tanti altri profili che sono stati valutati dal Diavolo in queste ultime settimane di casting per la panchina. Non è ancora tutto fatto perchè manca l'ok definitivo di Gerry Cardinale, ma tra le parti c'è già una base di intesa per un contratto biennale con opzione per il terzo anno da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus legati ai risultati della squadra rossonera. Non c'è ancora l'ufficialità, ma tutto lascia pensare che il sogno di Amorim di allenare il Milan potrebbe diventare realtà molto presto.