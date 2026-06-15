Primo Piano Dal Portogallo: Milan-Amorim, ci siamo: accordo finalizzato, il portoghese è atteso in Italia tra oggi e domani

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Visto quello che succede nell'ultimo periodo al Milan è sempre meglio restare cauti, ma stavolta forse ci siamo davvero: il Diavolo ha infatti il suo nuovo allenatore che sarà Ruben Amorim il quale ha definito un accordo con il club di via Aldo Rossi sulla base di un contratto biennale con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati alla conquista di titoli e alla qualificazione in Champions League. Dopo l'esonero a gennaio da parte del Manchester United, sembrava che il portoghese dovesse prendersi un anno sabbatico, ma l'offerta del Milan, che è la suqadra che ha sempre sognato di allenare, si è rivelata troppo allettante e così l'ex Sporting Lisbona è pronto a tornare in panchina.

NUOVO ALLENATORE MILAN: AMORIM ATTESO IN ITALIA TRA OGGI E DOMANI PER LA FIRMA

A riferirlo è A Bola che aggiunge poi un altro dettaglio importante: Amorim è infatti atteso tra oggi e domani in Italia per la firma del contratto e per iniziare a conoscere il suo nuovo club e la sua nuova casa. Il portoghese ha vinto la concorrenza di diversi altri tecnici, in particolare quello di Matthias Jaissle, attuale allenatore dell'Al Ahli che però doveva essere liberato pagando un ricco indennizzo al club arabo. Amorim, invece, è senza squadra e questo è stato certamente un punto suo favore.

AMORIM E IL SOGNO DI ALLENARE IL MILAN

Uno dei sogni del portoghese era proprio quello di allenare il Milan come aveva raccontato nel 2017 alla testata portoghese Tribuna Expresso quando stava per iniziare la sua carriera da allenatore dopo aver appeso gli scarpini da calciatore: "Da bambino mi piaceva guardare il Benfica e il Milan. Ricordo di guardare le cassette del Milan con Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic... I miei sogni da bambino erano giocare nel Benfica e nel Milan. Uno l'ho realizzato. Ora devo diventare allenatore nell'altro".