Amorim-Milan, Bucchioni non è convinto: "Non sarebbe stato meglio prendere Italiano?"

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Enzo Bucchioni, giornalista, ha detto la sua sul futuro della panchina del Milan che dovrebbe essere affidata a Ruben Amorim

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha commentato così il possibile arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan: "Anche se alla fine il prescelto dovesse essere Amorim, quali sicurezze si avrebbero? L'esperienza a Manchester è stata fallimentare, un conto è allenare lo Sporting, un altro il Milan. E poi Amorim fa un calcio dinamico, aggressivo, un 3-4-3 molto moderno, a naso c'è da cambiare mezza squadra. Ma non sarebbe stato meglio riprovare con Vincenzo Italiano prima che decidesse di andare in Turchia?

Misteri. Come è misteriosa l'idea Jaissle, un allenatore con ancora meno esperienza nel calcio che conta. Soprattutto c'è sempre la sensazione, come detto da Rangnick che i dirigenti del Milan non sappiano cosa vogliono fare, dove vogliono andare. E persiste il consigliere Ibra che spaventa per le sue ingerenze. Infatti Rangnick voleva carta bianca sul settore tecnico e carta bianca non gli è stata data. Non resta che aspettare la decisione finale (si spera) che dovrebbe arrivare entro oggi o in tempi rapidi visto che la stagione è alle porte. Nel frattempo non c'è stato neppure modo di rescindere il contratto con Allegri, caos aggiunto a caos".