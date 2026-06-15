Freedom UFC 250, presenti alla Casa Bianca anche Cardinale e Ibrahimovic

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Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, impegnati da tre settimane nella ricostruzione del Milan, era presenti alla Casa Bianca per il Freedom UFC 250

Nella notte italiana è andato in scena l'evento alla Casa Bianca il Freedom UFC 250 per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti e l’80° compleanno del presidente USA Donald Trump. L'Ottagono è stato montato sul prato sud della residenza presidenziale americana che per la prima volta ha ospitato un evento sportivo professionistico. Tra gli spettatori presente anche Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, e, accanto a lui, era seduto Zlatan Ibrahimovic. I due stanno portando avanti un lungo casting per riorganizzare il Milan che al momento è ancora senza dirigenza e allenatore. Ma una scelta sembra essere stata fatta e potrebbe essere annunciata presto: il nuovo allenatore sarà Ruben Amorim che è pronto a firmare un contratto biennale con opzione per un'altra stagione da circa 3-3,5 milioni di euro all'anno.

Per quanto riguarda il main event del Freedom UFC 250, come racconta eurosport.it, Ilia Topuria, il fenomenale fighter spagnolo che prima di questa card non aveva mai subito una sconfitta in una gabbia della UFC ha perso la cintura di campione dei pesi leggeri nel main event contro il 37enne Justin Gaethje che ha ridotto in condizioni pessime il volto di Topuria, costringendo il fratello a ritirarlo dall'incontro.