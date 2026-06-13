FOTO - Milan, la contestazione dei tifosi arriva...al concerto di Cremonini a Imola
Non si ferma la protesta dei tifosi milanisti contro la proprietà di RedBird, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. I supporters rossonero stanno teppezzando l'Italia (e anche l'estero come per esempio Londra) con i manifesti con la scitta "Liberate il nostro Milan" e le motivazioni: "Devastazione di storia, identità, passione e milanismo; sfruttamento speculativo del marchio; aumento dei prezzi di biglietti e abbonamenti oltre ogni decenza; sabotaggio dell'ambiente e del tifo organizzato; manifesta incapacità su tutti i fronti societari".
Nelle scorse ore, i manifesti sono apparsi anche Imola e più precisamente al Music Park Arena dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari dove questa sera alle 21 andrà in scena il concerto di Cesare Cremonini. Ecco le foto:
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