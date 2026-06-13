Signori: "Mai il Milan si è trovato in così deprimente sbando"

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Il duro commento del collega Riccardo Signori sulla situazione del Milan che viene etichettata come un "deprimente sbando"

Un brutto Milan in campo si è visto negli ultimi due mesi e mezzo della stagione. Un ancor più brutto Milan si sta vedendo in queste prime settimane di offseason, se questo si può chiamare ancora "Milan". Situazione caotica e un progetto tutt'altro che chiaro, con a capo Gerry Cardinale che non sembra avere in mente la direzione che vuole dare al club nonostante le tante dichiarazioni fatte negli anni. Ha espresso il suo punto di vista anche il giornalista Riccardo Signori, oggi su Tuttosport.

MILAN, DEPRIMENTE SBANDO

Il commento del giornalista Riccardo Signori su come il Milan di Gerry Cardinale sia quello più in difficoltà della storia rossonera: "Mai nella sua storia il Milan si è trovato in così deprimente sbando. Cardinale ha cacciato l’unico allenatore che poteva tenere botta e così Igli Tare, che ha sempre mostrato di saperci fare. Gerry sta affannosamente cercando manager e allenatori stranieri, dimenticando che il calcio italiano non è così facile da addomesticare e capire".