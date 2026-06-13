News MN - Mancato ricordo di Berlusconi: la spiegazione del Milan

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Il Milan non ricorda Silvio Berlusconi nel terzo anniversario della sua scomparsa: ecco la spiegazione del club rossonero.

Ieri è stato il terzo anniversario della morte di Silvio Berlusconi, presidente del Milan per 31, gloriosi, anni. E in una data così simbolicamente importante il club rossonero ha deciso di non ricordarlo sui sociale scatenando l'ira dei tifosi.

Apprende però la redazione di MilanNews.it che la linea del Milan, per quanto riguarda il ricordo di Silvio Berlusconi, sarebbe quella di celebrare solamente due delle quattro date simbolicamente legate all'ex presidente rossonero: la nascita e l'inizio della sua storica presidenza. Resterebbero dunque escluse quelle della data della sua scomparsa, per l'appunto, e quella dell'acquisizione del Milan.