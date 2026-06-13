Milan, Krosche e Ozek le alternative a Rangnick. La panchina in stallo

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Chiuso il capitolo Rangnick, il Milan si fionda alla ricerca della alternative: Krosche e Ozek i nomi forti. Per la panchina tutto fermo

Il rifiuto di Ralf Rangnick arrivato ieri dall'America dove il tedesco si appresta a guidare l'Austria al Mondiale, segna l'ennesimo punto di svolta preoccupante di questo giugno del Milan. Il Ct della nazionale austriaca era la prima scelta di Gerry Cardinale per il ruolo di direttore tecnico e ora il casting deve ricominciare da capo. Ci sono diversi nomi sulla lista ma nessuno, al momento, sembra emergere sugli altri. Anche per la panchina ci sono dei profili più seguiti di altri ma la situazione è in stallo.

MILAN, KROSCHE E OZEK LE ALTERNATIVE

Sono principalmente due i nomi con cui il Milan ha mostrato recentemente interesse per il ruolo di direttore tecnico o sportivo. La Gazzetta dello Sport conferma quello di Markus Krosche, attualmente all'Eintracht Francoforte, con un passato al Lipsia e collaboratore di Rangnick: tanti i colpi e le plusvalenze di peso che è riuscito a generare negli anni. Secondo quanto ha riportato Matteo Moretto è una pista molto calda. L'altro direttore con cui la proprietà ha già avuto un paio di contatti è un sempre tedesco: Devin Ozek, partito dal Bayer Leverkusen e ora appena svincolato dal Fenerbahce dove poteva andare meglio. A un paio di settimane fa risalgono invece i colloqui con Ramon Planes, svincolatosi dall'Al-Ittihad.

MILAN, LA PANCHINA È IN STALLO

La situazione non è molto differente per quanto riguarda la panchina che si trova in una situazione di totale stallo. Anche qui sono tre i nomi che orbitano attorno a Casa Milan. C'è quello più forte che è Oliver Glasner: per lui sarebbe già stato sì ma deve aspettare la chiamata del club e non è detto che, con altre offerte sul tavolo, a un certo punto possa spazientirsi come Rangnick. Gli altri due sono Ruben Amorim e Matthias Jaissle con cui ci sono stati recenti incontri a Londra anche alla presenza di Cardinale. Il primo è reduce da una brutta esperienze con il Manchester United; il secondo andrebbe liberato economicamente dall'Al Ahli anche se accetterebbe di ridursi l'ingaggio sensibilmente pur di sedere sulla panchina del Milan.