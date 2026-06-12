Glasner in pole ma in attesa: Cardinale vuole vederci chiaro con Jaissle e Amorim

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Glasner rimane il tecnico in pole position per la panchina del Milan ma ora aspetta: Cardinale vuole sondare tutte le opzioni, anche Jaissle e Amorim

Secondo quanto Gerry Cardinale aveva fatto filtrare subito dopo i licenziamenti di massa di quasi tre settimane fa, la scelta del nuovo allenatore e dei nuovi vertici dirigenziali del Milan doveva essere questione di una decina di giorni. Lunedì invece toccheremo i ventuno giorni trascorsi da quel "black monday" in cui furono esonerati tutti quanti da Allegri a Furlani, passando per Tare e Moncada. Oggi Cardinale è al lavoro sul tecnico: di fatto Oliver Glasner aspetta solo di essere chiamato ma il manager americano si prende tutto il tempo e vuole sondare bene anche i nomi di Jaissle e Amorim.

MILAN, GLASNER IN POLE MA IN ATTESA

Sin dal lunghissimo colloquio di settimana scorsa in cui Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli hanno incontrato il tecnico Oliver Glasner, l'allenatore austriaco è divenuto il candidato numero uno per la panchina del Milan, indipendentemente dal futuro di Ralf Rangnick a cui è storicamente vicino da un punto di vista professionale. L'ex Crystal Palace ed Eintracht Francoforte ha già anche sul tavolo una proposta biennale tra i 3-4 milioni l'anno e aspetta solo che il Milan faccia la mossa definitiva, alzando la cornetta. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente nuovi contatti. Ma non saranno gli unici che la proprietà rossonera avrà.

MILAN, NUOVI CONTATTI CON JAISSLE E GLASNER

Gerry Cardinale vuole avere l'ultima parola e per farlo vuole conoscere in pieno tutti i candidati in lista per fare in modo che la sua scelta, che ritiene cruciale per non perdere un'altra stagione, sia fatta in maniera ponderata e sicura. Per questo, pur avendo avuto un'ottima impressione da Glasner che rimane in cima, il proprietario del Milan oggi o nelle prossime ore incontrerà anche altri due candidati. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarà un nuovo incontro con il giovanissimo Matthias Jaissle, oggi il profilo un po' meno probabile: c'è una clausola di 6 milioni per liberarlo dall'Al-Ahli dove tra l'altro percepisce 10 milioni annui. Poi vi sarà anche una chiamata nuova con Ruben Amorim, in risalita nelle ultime ore: il portoghese ha voglia di riscatto dopo le delusioni al Manchester United. Prima dell'allenatore, però, Cardinale vorrà definire il direttore tecnico: dunque è probabile che per gli annunci ufficiali, chiunque saranno i protagonisti, ci vorrà ancora un po'.