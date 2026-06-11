Leao, altre parole d'addio: già ad aprile pensava di lasciare il Milan

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Rafael Leao ha confermato ancora una volta l'intenzione di lasciare il Milan, un pensiero che ha in testa già da diverso tempo

Per la terza volta nelle ultime settimane, sono uscite parole di Rafael Leao in cui ha dichiarato che la sua volontà è di lasciare il Milan dopo sette anni. Il portoghese, attualmente impegnato con il Portogallo a preparare il Mondiale, ha confermato la sua intenzione di cambiare squadra anche in un'intervista rilasciata all'emittente portoghese RTP: "Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare".

MILAN-LEAO: GIÀ AD APRILE STAVA PENSANDO ALL'ADDIO

Come rivela Tuttosport in edicola questa mattina, si tratta di dichiarazioni che sono uscite solo ieri, ma in realtà sono state rilasciate da Leao nel mese di aprile. Dunque, il pensiero di lasciare il Milan è nella testa del portoghese già da diverso tempo. Anzi in quel momento la squadra rossonera era ancora in piena corsa per la Champions League, eppure nella sua mente c'era già l'idea di salutare il Diavolo. Non che fosse un grande mistero visto che il raffreddamento nella trattativa per il rinnovo, ma ai tifosi non farà certamente piacere che nel momento decisivo della stagione Leao avesse già la testa lontano dal Milan.

LEAO VERSO L'ADDIO AL MILAN. MA AL MOMENTO NON CI SONO GRANDI OFFERTE

Tra l'altro tutte queste parole non avranno certamente fatto piacere al club di via Aldo Rossi perchè non fanno altro che svalutare l'attaccante che ricordiamo che nel contratto ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Ovviamente nessuno arriverà a mettere sul piatto questa cifra, ma purtroppo il rischio è che nessuno offrirà nemmeno quei 60 milioni di euro che vorrebbe incassare il Diavolo. Al momento non c'è la fila per Rafa, anzi nessuno, a parte il Galatasaray, si è mosso concretamente. Il suo sogno è la Premier League, ma per ora non ci sono proposte reali. A questo punto solo un grande Mondiale potrebbe attirare nuove pretendenti.