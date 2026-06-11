Saelemaekers: "Peccato non essere andati in Champions, ma il Milan resta comunque il Milan. Futuro? Ora penso solo al Mondiale"
Dal ritiro del Belgio a Seattle in vista del Mondiale che inizia oggi, arrivano le parole di Alexis Saelemaekers che ha parlato anche della stagione vissuta al Milan che si è conclusa con la mancata qualificazione in Champions League del Diavolo: "È un peccato non aver raggiunto gli obiettivi di stagione, ma il Milan resta comunque il Milan, un club mitico. In rossonero devi mostrare il 100% in ogni allenamento, in ogni partita. Personalmente, ho dimostrato di poter stare a questo livello e sono fiero di essere in una squadra così grande" le sue dichiarazioni riportate da gazzetta.it.
FUTURO MILAN: SAELEMAEKERS ORA PENSA SOLO AL MONDIALE
In queste settimane, intanto, in casa rossonera tiene banco il futuro del club che è ancora senza dirigenza e allenatore. Saelemaekers, però, al momento vuole concentrarsi solo sul Mondiale con il suo Belgio: "Al momento la cosa più importante per me è la Coppa del Mondo. Tutto ciò che riguarda il club lo metto da parte, non è davvero una delle mie preoccupazioni: preferisco semplicemente concentrarmi su questo grande evento".
SAELEMAEKERS, AL MONDIALE GRAZIE ANCHE AL MILAN
Se Saelemaekers giocherà il Mondiale è merito anhe del Milan. Ad ammetterlo è stato lo stesso esterno belga: "Intanto, questa possibilità è un vero orgoglio per me, è il frutto del lavoro che paga dopo tanti anni di fatiche: ovviamente, è giocare in un club così grande come il Milan che mi ha reso più maturo e mi ha portato fino a qua”.
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