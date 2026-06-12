MN - Longoni: "Il tifoso milanista rischia di distaccarsi, i giovani hanno poco interesse e i veterani soffrono in silenzio.."

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Un estratto delle considerazioni di Andrea Longoni in esclusiva per MilanNews.it in ottica futuro e mercato. Questo il suo pensiero sul momento del club

Nel solito caos fatto di ritardi, mancate conferme e un mercato che ancora non è decollato, il Milan si trova a fare i conti con la triste realtà. Parliamo di un club ormai ridotto all'osso. Una situazione gravissima che, ancora oggi non vede una via di fuga, una speranza, una luce. E' incredibile come questa proprietà sia riuscita, quasi a far rimpiangere coloro che sono stati cacciati quasi un mese fa, comportandosi allo stesso modo, se non peggio.

In merito a tutte queste problematiche, Andrea Longoni, storico giornalista, conduttore televisivo e tifoso milanista è stato intervistato in esclusiva per la redazione di MilanNews.it sulla difficile attualità che vede il mondo Milan in subbuglio. Ritardi, un mercato che non decolla e un ambiente negativo e di poche speranze per il futuro. Questo un breve estratto delle parole di Longoni:

Il tifiso milanista rischia di perdere la fede

"Eh sì. Alla fine l'Inter chiude anche con un +10 di bilancio credo, perchè ha vinto tanto e ottenuto bonus e premi. Il tifoso certo che si può distaccare, i giovani fanno fatica a restare vicini a questo Milan e anche i più veterani soffrono in silenzio. E' davvero un peccato, perchè questo sport è passione e sentimento, ma capisco i tifosi come abbiano ormai superato ogni limite. Ci sono stati anni bui è vero, ma qui si rischia di andare in contro ad una crisi profonda..".