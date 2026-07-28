Milan in Australia. La foto della vice primo ministro dell'Australia Occidentale con Amorim e Gabbia: "Benvenuti a Perth!"

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Rita Saffioti, vice Primo Ministro, Tesoriere e Ministro dei Trasporti, Sport e tempo libero dell'Australia Occidentale, ha pubblicato una foto su Instagam in compagnia del tecnico rossonero Ruben Amorim e di Matteo Gabbia e questo messaggio: "BENVENUTI A PERTH, AC MILAN! La prima volta di Ruben Amorim qui a Perth, insieme al vicecapitano del club Matteo Gabbia. L'AC Milan è in città per la settimana per promuovere la nostra città e interagire con la nostra comunità.

E naturalmente pronto a giocare contro i rivali della città mercoledì sera!".