Milan, il programma delle amichevoli estive: sabato sfida in Australia
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Il Milan di mister Ruben Amorim si prepara ad affrontare le prossime amichevoli estive, la prossima sarà la sgambata contro il Perth Glory
Quella di sabato contro il Celtic è stata la prima delle cinque amichevoli in programma quest'estate: la prossima sarà la sgambata contro il Perth Glory il prossimo 1° agosto.
AMICHEVOLI ESTIVE, IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI TEST DEL MILAN
Il Milan le prossime due amichevoli le giocherà in Australia, entrambe a Perth: il 1° agosto contro il Perth Glory e il 5 contro l'Inter.
Perth-Milan: sabato 1 agosto, Optus Stadium - Perth
Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth (DAZN/SKY)
Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia (DAZN/SKY)
Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia (DAZN/SKY)
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