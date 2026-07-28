Milan, il programma delle amichevoli estive: sabato sfida in Australia

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Oggi alle 07:10News
di Niccolò Crespi
Il Milan di mister Ruben Amorim si prepara ad affrontare le prossime amichevoli estive, la prossima sarà la sgambata contro il Perth Glory

Quella di sabato contro il Celtic è stata la prima delle cinque amichevoli in programma quest'estate: la prossima sarà la sgambata contro il Perth Glory il prossimo 1° agosto.

AMICHEVOLI ESTIVE, IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI TEST DEL MILAN

Il Milan le prossime due amichevoli le giocherà in Australia, entrambe a Perth: il 1° agosto contro il Perth Glory e il 5 contro l'Inter.

Perth-Milan: sabato 1 agosto, Optus Stadium - Perth

Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth (DAZN/SKY)

Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia (DAZN/SKY)

Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia (DAZN/SKY)