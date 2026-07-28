Futuro Leao: il Fenerbahce a Milano prepara l'assalto al portoghese

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Oggi alle 07:20News
di Niccolò Crespi
fonte MilanNews.it
Il Fenerbahce è a Milano: in queste ore incontrerà il Milan per discutere la valutazione del cartellino di Rafael Leao, attualmente in rossonero

Il futuro di Rafa Leao sembrerebbe sempre più lontano dal Milan. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Fenerbahce incontrerà il Milan in queste prossime ore per discutere la valutazione del cartellino del portoghese numero dieci rossonero. I dirigenti del club turco resteranno per alcuni giorni a Milano nel tentativo di capire di capire costi e margini dell'operazione.

Infatti sul portoghese potrebbe però inserirsi con decisione anche il Galatasataray, aprendo così una possibile asta per il numero 10 del Milan. Al momento non sono previsti incontri con l'entourage di Leao, che attende l'evoluzione dei colloqui tra le società prima di prendere una decisione sul proprio futuro. 