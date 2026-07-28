Arriva la conferma: Sankhoun Diawara farà parte della Prima Squadra del Milan

Arriva la conferma: Sankhoun Diawara farà parte della Prima Squadra del Milan
Oggi alle 08:10News
di Andrea La Manna
Luca Bianchin commenta l’arrivo di Diawara al Milan.

Nel profilo Instagram della Gazzetta dello Sport, il collega Luca Bianchin ha analizzato il nuovo acquisto del Milan Sankhoun Diawara. Questo un estratto delle sue parole.

Nel reparto difensivo rossonero - "In un reparto con Gila, Gabbia, Pavlovic, Tomori o diciamo un altro uomo al suo posto con magari Bartesgahi che può abbassarsi, l'idea è che Diawara possa imparare con calma e giocare qualche partita. Allora diciamo che oggi non è un titolare del Milan, certo che no, se possa diventarlo in un anno, due o tre, dipende solo da lui"