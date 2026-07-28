News MN - Milan da poco in campo a Perth per l'allenamento odierno

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Il Milan, che è sbarcato ieri sera a Perth dopo un lungo viaggio, sta svolgendo il suo primo allenamento in terra australiana

Dopo un lungo volo con uno scalo di cinque ore a Dubai per problemi relativi all'aeroporto ed essere sbarcato ieri sera a Perth, il Milan è sceso in campo da pochi minuti per il suo primo allenamento in terra australiano. Nei prossimi giorni, i rossoneri sono attesi da due amichevoli nella città dell'Australia Occidentale contro Perth Glory e Inter (entrambi si giocheranno all'Optus Stadium di Perth).

Domani è previsto l'arrivo nel ritiro rossonero di Perth di Rafael Leao e Gonçalo Ramos. Il 2 agosto toccherà invece ad Alexis Saelemaekers, Koni De Winter, Luka Modric e Ardon Jashari, mentre Mike Maignan e Adrien Rabiot si uniranno al gruppo dirattamente in Italia il 12 agosto. Anche Christian Pulisic e Santiago Gimenez non andranno in Australia, ma recupereranno dai rispettivi infortuni nel Centro Sportivo di Carnago.

di Antonio Vitiello