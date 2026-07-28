Amorim sul suo look: “Ho sentito la pressione: anche il modo di vestire rappresenta il club e la città di Milano”
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Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa all'inizio della tournée della squadra rossonera a Perth.
Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa all'inizio della tournée della squadra rossonera a Perth sul look elegante che ha sfoggiato a Glasgow alla prima sulla panchina milanista: “Sapete, ci sono alcune cose che bisogna fare... Penso di aver sentito un po' la pressione del mio staff, che mi ha detto che qui è diverso e che bisogna presentarsi in modo diverso. Milano è la città della moda, quindi bisogna rappresentare la propria città nel modo migliore.
E una parte della storia del nostro club non è soltanto il modo in cui giochi, ma anche il modo in cui rappresenti te stesso e la tua città. Quindi mi vestirò così in panchina"
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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