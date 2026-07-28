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VIDEO MN - L'arrivo di Diawara in hotel. Più tardi le visite mediche con il Milan

VIDEO MN - L'arrivo di Diawara in hotel. Più tardi le visite mediche con il Milan
Oggi alle 12:11News
di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato, Antonio Vitiello
Sankhoun Diawara è sbarcato a Milano e nel pomeriggio sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con il Milan

Dopo essere atterrato a Milano, poco fa Sankhoun Diawara, terzo acquisto estivo del Milan dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila, è arrivato in un hotel nel centro del capoluogo lombardo. Nel pomeriggio il difensore classe 2006, che arriva a titolo definitivo dal Troyes per tre milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita a favore del club francese, sosterrà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto. Successivamente, il giocatore partirà per l'Australia e si unirà al gruppo di Ruben Amorim.

Ecco il video girato dall'inviato di Milannews.it dell'arrivo di Diawara in hotel: