AC Milan stringe una nuova partnership commerciale con DHL

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Il Milan ha comunicato di aver siglato un accordo con DHL che diventa Premium Partner e Official Logistic Partner

AC Milan e DHL annunciano una nuova partnership: il gruppo internazionale della logistica affiancherà il Club in qualità di Premium Partner e Official Logistic Partner, debuttando come Presenting Partner del Pre-Season Tour 2026, che vedrà i rossoneri affrontare Inter, Chelsea e Manchester United. La collaborazione unisce due icone globali, riconoscibili e affermate: AC Milan, con oltre 600 milioni di tifosi in ogni continente, e DHL, presente in più di 220 paesi e territori attraverso una delle reti logistiche più estese al mondo. Su questa rete si appoggerà anche il nuovo servizio di spedizioni del merchandising rossonero, gestito ufficialmente da DHL Express.

TALKING POINTS

Due brand, la stessa scala globale

• AC Milan conta oltre 600 milioni di sostenitori nel mondo, DHL opera in più di 220 paesi e territori attraverso una delle reti logistiche più estese al mondo: due misure diverse della stessa idea, una presenza globale che non conosce confini. È l'incontro tra due realtà che si riconoscono a vicenda e scelgono di raccontarsi insieme come punti di riferimento nei rispettivi ambiti.

Un network che porta il Milan più vicino ai suoi tifosi

• Nella stagione 2025/26, l'e-commerce del Club ha spedito in oltre 120 Paesi, dall'Italia alla Nuova Zelanda: la prova che la passione rossonera abita ogni angolo del mondo, con la stessa intensità a qualunque distanza da Milano. USA, Germania, Svizzera e Francia sono, dopo l'Italia, i mercati più attivi negli acquisti dei tifosi.

• Su questa base si costruisce un passo ulteriore, quello di affidare a DHL Express la gestione ufficiale delle spedizioni del merchandising rossonero, che si appoggerà a una rete che copre oltre 220 paesi e territori, per portare ai tifosi lo stesso standard di rapidità e affidabilità, che si trovino a un'ora da San Siro o dall'altra parte del pianeta.

Un percorso di crescita con i partner

• Con l'ingresso di DHL si apre un nuovo ambito di collaborazione, quello della logistica internazionale, che consolida ulteriormente l'ecosistema di partner del Club. È la conferma della capacità del brand Milan di attrarre aziende leader nei rispettivi settori, che scelgono di affiancarsi al Club condividendone valori e visione di lungo periodo.

• Oggi, con l'ingresso di DHL, si allarga la famiglia dei Premium Partner che comprende già Banco BPM, Clivet, BMW, Kumho ed Enel, ciascuno leader nel proprio campo: un roster costruito nel tempo con realtà che condividono gli stessi valori del Club.

• Negli ultimi anni il Club ha registrato un forte sviluppo commerciale internazionale, un percorso accelerato dalla visione strategica e dalle competenze e di RedBird. Nei mesi scorsi, per la prima volta nella sua storia, AC Milan ha superato la soglia dei 100 milioni di euro di ricavi da sponsorship, un traguardo che conferma la traiettoria di crescita commerciale all'interno dell'élite del calcio europeo.