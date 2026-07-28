Milan, Gila tornerà ad allenarsi tra una settimana con la squadra. Nkunku in gruppo nelle prossime 48 ore

Milan, Gila tornerà ad allenarsi tra una settimana con la squadra. Nkunku in gruppo nelle prossime 48 oreMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:31News
di Enrico Ferrazzi
Il giornalista della Gazzetta dello Sport riferisce che Gila lavorerà a parte per una settimana, mentre Nkunku tornerà a breve in gruppo

Novità importanti su Mario Gila e Christopher Nkunku, alle prese entrambi con alcuni fastidi muscolari per fortuna di poco conto: il difensore si è infortunato nell'amichevole di sabato contro il Celtic, riportando un risentimento al retto femorale destro (gli esami hanno escluso lesioni), mentre l'attaccante non ha partecipato al test di Glasgow per un risentimento muscolare provocato da una contusione.

Come riporta Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, su X, "Mario Gila tornerà ad allenarsi tra una settimana con la squadra. Confermato quindi che non si tratta di nulla di preoccupante. Salterà quasi sicuramente il derby del 5 agosto. Christo Nkunku è più avanti: nelle prossime 48 ore tornerà in gruppo".