Italia, Claudio Ranieri è il candidato forte per il ruolo di dt. Mancini in pole per la panchina

Italia, Claudio Ranieri è il candidato forte per il ruolo di dt. Mancini in pole per la panchinaMilanNews.it
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Oggi alle 12:41News
di Enrico Ferrazzi

Dopo le dimissioni di Paolo Maldini e l'annuncio di Giorgio Chiellini di voler restare alla Juventus ("In merito alle notizie uscite in questi giorni, ci tenevo a precisare che sono molto contento del mio ruolo alla Juventus a supporto di Carnevali e del club"), ora il candidato forte per il ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana è Claudio Ranieri

Lo riferisce Sky che aggiunge che il primo nome per il ruolo di commissario tecnico è invece quello di Roberto Mancini. Non ci sarebbero stati invece contatti con Antonio Conte, attualmente senza squadra dopo aver detto addio al Napoli alla fine dello scorso campionato di Serie A. 