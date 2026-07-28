Il CEO della MLS: "Spero che si riesca a ingaggiare Pulisic. Sarebbe fantastico"

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Le dichiarazioni del CEO della MLS Don Garber su un eventuale arrivo di Christian Pulisic nella lega americana di calcio

Nelle scorse settimane, durante il Mondiale che ha riacceso tanto entusiasmo negli Stati Uniti per il calcio, si è parlato parecchio di un possibile interesse del New York City FC per Christian Pulisic, stella della nazionale americana e calciatore rossonero. Successivamente dal club americano avevano fatto sapere che se il Milan non apriva al trasferimento, era impossibile imbastire alcunché. Ciononostante, il CEO della MLS Don Garber ha parlato a Fox News dimostrando di sognare il colpo Pulisic per la sua lega.

IL CEO DELLA MLS CHIAMA PULISIC

Le dichiarazioni di Don Garber, CEO della MLS, su un possibile approdo di Christian Pulisic nel campionato statunitense: "Spero che riescano a ingaggiare Christian Pulisic. Credo che sarebbe fantastico nel nostro campionato, e credo che il nostro campionato sarebbe fantastico per lui. Dategli l’opportunità di fare ciò che ha fatto Landon Donovan: venire nella Major League Soccer, spiccare il volo, diventare una stella, stare a due passi dalla sua famiglia in Pennsylvania. Spero che riescano a concludere l’affare”.