Futuro Leao: non c'è ancora accordo tra Milan e Fenerbahçe. Distanza di 8 milioni tra domanda e offerta, anche la formula non soddisfa il Diavolo

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Il Fenerbahçe ha presentato un'offerta per Rafael Leao, ma per ora non soddisfa il Milan che chiede più soldi e la cessione a titolo definitivo

Secondo quanto riferisce Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, il Fenerbahçe è a Casa Milan dove ha portato la prima offerta per Rafael Leao: prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 35 milioni più due milioni di bonus. La distanza tra domanda e offerta è di 8 milioni perchè il Diavolo continua a chiedere almeno 50 milioni, oltre alla cessione a titolo definitivo, per lasciar partire l'attaccante portoghese.

Leao, intanto, ha quasi terminato le sue vacanze dopo il Mondiale e nella giornata di domani è atteso in Australia per unirsi al gruppo di Ruben Amorim. Nelle scorse ore, il tecnico milanista ha parlato così del portoghese: "Non è troppo complicato (cosa faremo, ndr). Per me, la squadra è la cosa più importante. Parlerò con Rafael, con Ramos, con Saelemaekers, con tutti i giocatori che tornano dal Mondiale per spiegare cosa faremo. Sanno già cosa significa giocare in un club come il nostro. So che ci sono molte voci su alcuni dei nostri elementi, ma restano nostri finché non cambia nulla. E ancora, l'obiettivo è preparare la squadra per la prima partita, e su questo ci concentriamo. Tutti si alleneranno e lotteranno per un posto in quella squadra, è certo. Non c'è nulla di nuovo, nulla di diverso. Tratto i giocatori in modo particolare perché sono persone uniche, ma le regole valgono per tutti. È piuttosto semplice. Non complichiamo le cose. Si tratta di allenarsi, divertirsi, aiutare squadra, condividere molto con i tifosi e preparare i giocatori".